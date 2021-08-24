شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي: أصعب مشاهد لعبة نيوتن الولادة لأنى صورته على شهور ومشهد محاولة الاغتصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكى، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، وتحدثت منى زكى خلال الحلقة عن كواليس مسلسل "لعبة نيوتن" وأصعب المشاهد، قائلة: "كويس إن جروب الإنتاج والمخرج تامر محسن فكروا في إننا نصور أسبوعين في مصر الأول وبعد كده نسافر نصور مشاهد أمريكا ونرجع نكمل في مصر وكان بيحصل إغلاق المطارات وإحنا هناك".

وأضافت منى زكى: "مطار أمريكا مش حقيقى وكان جرافيك بس معمول حلو أوى، واتبذل فيه مجهود كبير جدا، وكل الناس اللى اشتغلت في المسلسل ده كان ضميرهم صاحى لوحدهم ودى حاجة مهمة أوى إن لازم يكون في ضمير تجاه شغلك مهما كان كبير أو صغير وإن لازم أعمل أحسن ما عندى".

وتابعت منى زكى: "مشهد الولادة كان صعب عشان كان مشهد متفرق ومكنتش صورته على بعضه، ولكن صورته على شهور، ويمكن صدقى في المشهد كان نتيجة استرجاع للمشهد لأن أحيانا بيكون في مشاهد بتعلم مع الواحد وبتفضل راكور مع نفسه في تصرفاته وحركة ايده".

واستكملت منى زكى: "محمد فراج تكنيكه عالى أوى في التمثيل وكان مبهر وبيتنقل من إحساس لإحساس، ومحمد فراج كمان شاطر جدا، بس خبيث بيخبى شطارته، وأصعب المشاهد اللى جمعتنى بفراج محاولة الاغتصاب كان صعب أوى ومشاهد التوتر وأنا مخبية انى اطلقت".

واختتمت حديثها: "أنا كمان ماشفتش منتج زى محمد السعدى عاوز يعمل أحسن حاجة بالشكل ده، ومستعد يضحى بحاجات كتير أوى عشان يعمل منتج كويس".

وكانت آخر أعمال النجمة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن" والذى عرض في سباق دراما رمضان الماضى، وشاركها في البطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



النجمة منى زكي



منى زكى



منى زكي واسعاد يونس



النجمة منى زكى



مني زكى



الفنانة منى زكي