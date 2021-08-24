"أخي الحبيب الشهم والجدع".. سلاف فواخرجي تدعم نضال الشافعي بصورة ورسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، رسالة للفنان نضال الشافعي، والذي يعاني من أزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

ونشرت سلاف، صورة لها مع الشافعي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "نضال أخي الحبيب الشهم والجدع، سلامتك ألف سلامة يا أبو سلاف، ويرجعك بيتك ولعيلتك الحلوة وأنت بأحسن حال يارب".

وكانت زوجة نضال الشافعي، أكدت في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه أجرى جراحة يوم الأحد، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون.

وتابعت أن حالة زوجها الصحية مستقرة بعد إجراء هذه الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك في فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، وغيرهم.