سمية الخشاب تعلق على صورتها المثيرة للجدل: "مش مسئولة عن نوايا أخرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفت الفنانة سمية الخشاب، ما تردد عن أن الصورة المثيرة للجدل التي نشرتها بعد عقد قران الفنان أحمد سعد على مصممة الأزياء علياء بسيوني، تعتبر تعليقا ضمنيا منها على عقد قران زوجها السابق.

ونشرت الخشاب صورة لها بـ"التايجر" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "صفاء النية والسلام الداخلي هما أهم عنصرين للوصول إلى أعلى درجات النجاح، آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه".

وفي التعليقات على الصورة؛ علّق لها متابع بالصورة المثيرة وكتب: "بعد إذنك يا فنانة عايز أعرف الحركة دي معناها إيه علشان مش عارف أستوعبها وخايف اللي في دماغي يطلع يصح وبعد كده نبقى نصفي النية براحتنا".

وردت سمية قائلة: "مكتوب عليها Love you all، وقبلها كان إيموجي عليه وش وقلوب وعاملة في الصورة نص قلب وكاتبة على تويتر بحبكم أوي تحتها، محتاجين إيه تفهموه أكتر من كده؟ أنا مش مسئولة عن أي فبركة أو عن أي شخص بيعمل اسكرينات ليا أو لأي شخص تاني عشان يعمل فتن وظيطة ومواضيع ملهاش أي لازمة والناس تمشي وراه وتلم ترافيك، أنا بحب جمهوري وبحترمه ومش مسئولة عن أي نوايا أخرى.. شكرا".

وعن صورة أخرى منسوبة لأحمد سعد؛ علّقت سمية: "ودي كمان متفبركة.. ريحوا نفسكم بقى.. مكتوب تحتها من ٤ ساعات.. يعني المفروض نزلت واتسابت ٤ ساعات.. إزاي يعني؟ ده أنتوا عالم غريبة بتحبوا الظيطة، ربنا يعينكم على نفسكم وبس.. أه وكمان مش كاملة وملهاش أساس من الصحة".

واحتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه مساء السبت الماضي، على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة دامت نحو عام.

وكان الفنان أحمد سعد تزوج الفنانة سمية الخشاب في أكتوبر من العام 2017، وأعلن انفصاله عنها في مارس 2019.