"سيلفي" نورهان وسارة الشامي بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيناس مكي

نشرت الفنانة إيناس مكي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ساندي علي

نشرت المطربة ساندي علي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس البحر، من أمام أحد الشواطئ.

علا الفارس

نشرت الفنانة اللبنانية علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة "سيلفي" جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها دون مكياج.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بعباءة ملونة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض طويل، خلال تواجدها في الساحل الشمالي، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

شاركت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس صيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.