أشرف زكي: نفتخر بحديث الرئيس السيسي عن دور الفن في بناء الوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانين المصريين يفتخرون بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور الفن في بناء الوعي.

أضاف زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كلام الرئيس عن الفن المصري وتأثيره في بناء الوعي يشعرنا بالفخر، والرئيس يثبت كل يوم حبه وعشقه لمصر، واحترامه وتقديره الكامل للقوى الناعمة وللفنانين الذين ينتموا لمهنة مهمة للغاية يتشرفون بالانتماء لها".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، حرص خلالها على توجيه رسالة للضيف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

وقال الرئيس مخاطبا عبد الرحيم كمال: "أنت شخصية رائعة تتحدث بشكل يعكس حجم من المعرفة ورقي الفكر والثقافة، وأقول لك: جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك"، ورد السيناريست: "يا فندم ألف شكر، ودي ثقتنا في حضرتك ورؤيتك".

وقال الرئيس السيسي، إن قضايا مصر كثيرة، وتناولها مهم للغاية في الأعمال الفنية، مضيفا: "لو في كتاب موهوبين زي حضرتك تصدوا لمعالجة قضايانا وكتبوا، فأنا بقول ستجدوا دعمي لهذا الإبداع ضخم جدا، وأنا مجهز لهذا الدعم كويس أوي، أنا داعم لأي عمل فني يهدف لبناء الوعي الحقيقي بما فيه الوعي الديني".

ورد عبد الرحيم كمال على رسالة الرئيس: "أنا بشكر حضرتك، هو ده عشمنا، ودي الرؤية اللي إحنا مستنيينها، وأنا حسيت بالفخر وثقتي في نفسي وبلدي زادت، وأنا مستعد أقدم أي عمل مجانا، لأنه مكسبي أكبر بكتير من أي أجر آخر، وعندنا مواهب كتير جدا والله يا فندم".

وعلّق الرئيس: "إحنا مش بنطلب منك عمل مجانا ولا حاجة، لأ طبعا ليه، لكن أنا بطلب منك إنك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة في أسرع وقت ممكن لبناء الوعي الحقيقي".

وأضاف الرئيس: "أنا أوجه لك التحية على فهمك ووعيك وثقافتك، وأنا أكررها لك أنا داعم لأي عمل فني في مجال بناء الوعي، وهمنا أن نحصن أولادنا ويبقوا فاهمين كويس أوي الدنيا حوالينا عاملة إزاي".