حمدي غيث والحلفاوي الأبرز.. نجوم قدموا شخصية الزعيم سعد زغلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعتبر الزعيم سعد زغلول، واحدًا من أهم زعماء مصر في تاريخها الحديث، إذ تمتع بمكانة رفيعة على المستوى السياسي وأيضا في قلوبالمصريين، وتسبب موقف حكومة بريطانيا منه ومن رفاقه، في حراك الشارع المصري، لتشتعل ثورة 1919، ويخرج الشعب المصري، منددًابما حدث لزعيمهم ورفاقه.

وتمر اليوم الذكرى الـ90، على رحيل الزعيم الخالد سعد زغلول، والذي جسدت الدراما شخصيته في أكثر من عمل، وأدى دوره أكثر من ممثل، نستعرض أبرزهم في السطور التالية:

عبدالرحمن أبو زهرة- "الملك فاروق"

ظهرت شخصية الزعيم سعد زغلول، في الحلقات الأولى من مسلسل "الملك فاروق"، إذ بدا جليا تأثر الملكة نازلي والدة الملك فاروق بالزعيم الراحل، وجسد شخصية زغلول الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والمسلسل بطولة تيم حسن، وفاء عامر، عزت أبو عوف، منة فضالي، ومن تأليف لميس جابر، وإخراج حاتم علي.

حمدي غيث- "جمهورية زفتى"

من خلال أحداث مسلسل "جمهورية زفتى"، جسد الفنان الراحل حمدي غيث، شخصية الزعيم سعد زغلول، وعرض المسلسل الصعوبات التي تعرض لها لعرض مطالب المصريين على المجتمع الدولي، والمسلسل بطولة ممدوح عبدالعليم، صابرين، محمد منير، ومن تأليف يسريالجندي، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ

جمال عبدالناصر- "قاسم أمين"

جسد الفنان جمال عبدالناصر، شخصية الزعيم من خلال أحداث مسلسل "قاسم أمين"، وعرض المسلسل دعم "زغلول" لقضية المرأة التي تبناها قاسم أمين، والصداقة الوطيدة التي جمعتهما، المسلسل بطولة كمال أبو رية، نادية رشاد، أحمد خليل، ميرنا وليد، ومن تأليف محمد السيد عيد، ومن إخراج إنعام محمد علي.

حمدي غيث- "العملاق"

مسلسل "العملاق" يتناول قصة حياة الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، وظهرت شخصية الزعيم الراحل من خلال أحداث المسلسل، وجسد الشخصية الفنان حمدي غيث، والمسلسل بطولة محمود مرسي، شيرين، شهيرة، ومن تأليف عامر العقاد، وإخراج يحيى العلمي.

أحمد عبدالحليم- "البطل"

جسد الفنان أحمد عبدالحليم، شخصية الزعيم سعد زغلول من خلال أحداث فيلم "البطل"، والفيلم بطولة أحمد زكي، مصطفى قمر، محمدهنيدي، عبير صبري، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أحمد علي.

حمدي غيث- "طائر في العنق"

للمرة الثالثة جسد الفنان حمدي غيث، شخصية الزعيم سعد زغلول، من خلال أحداث مسلسل "طائر في العنق"، وشارك في بطولته بوسي،أحمد راتب، مديحة يسري، إبراهيم يسري، ومن تأليف ثروت أباظة، أحمد الخطيب، وإخراج أحمد النحاس.

نبيل الحلفاوي- "حواري وقصور"

جسد الفنان نبيل الحلفاوي، شخصية الزعيم سعد زغلول، من خلال أحداث مسلسل "حواري وقصور" عام 2001، وشاركه البطولة فردوس عبدالحميد، رانيا فريد شوقي، يوسف شعبان، إخراج أحمد خضر.

أحمد خليل- "مصر الجديدة"

عام 2004، جسد الفنان أحمد خليل شخصية الزعيم سعد زغلول، من خلال أحداث مسلسل "مصر الجديدة"، وشاركه البطولة فردوس عبدالحميد، هدى سلطان، داليا مصطفى، أحمد راتب، ومن تأليف يسري الجندي، وإخراج محمد فاضل.

خليل مرسي- "مشرفة رجل هذا الزمان"

عرض مسلسل "مشرفة رجل هذا الزمان"، قصة حياة العالم المصري الكبير علي مصطفى مشرفة، أول عالم عربي يحصل على أعلى درجة في العلوم عن أبحاثه في مجال الذرة، ومن خلال أحداث العمل ظهرت شخصية الزعيم سعد زغلول، حيث جسد الشخصية الفنان خليل مرسي، وشارك في بطولة العمل أحمد شاكر عبداللطيف، منال سلامة، هنا شيحة، ومن تأليف محمد السيد عيد، وإخراج إنعام محمد علي.