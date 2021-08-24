حقيقة انفصال رنا سماحة عن زوجها بعد إعلان حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهلت الفنانة المصرية رنا سماحة التعليق بأي شكل على أنباء انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب بعد 48 ساعة فقط من إعلان حملها في طفلهما الأول.

والتزمت رنا سياسة التحفظ على الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة، وظهرت للمرة الأولى بعد انتشار أنباء الانفصال في مقطع فيديو من داخل سيارتها للترويج لحفلها الغنائي المقبل يوم 7 سبتمبر ولاحظ الجميع خلو يدها اليسرى من خاتم الزواج.

رنا رفضت التجاوب مع التعليقات التي تطالبها بتوضيح حقيقة انفصالها عن سامر أبو طالب، رغم التزامها بالرد على أي تعليق للتهنئة بحملها، ولم تفسر أسباب حذف كل صورها مع زوجها من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلغاء متابعته.

الموقف نفسه التزم به الملحن سامر أبو طالب الذي حذف كل صوره مع رنا، وقام بإلغاء متابعتها، ولم ينشر أي كلمة تعبر عن فرحته بحمل زوجته، وتفرغ في الساعات الماضية لنشر عبارات ومقولات تكشف عن مروره بأزمة، واللافت أن رنا كانت دائمة التعليق على كل منشوراته ولكن ظهورها الأخير كان بيوم 23 يوليو الماضي.

يذكر أن رنا سماحة وصفت لحظاتها الأولى بالأمومة بعد إعلان خبر حلمها في طفلها الأول من الملحن سامر أبو طالب، مؤكدة أنها أكبر فرحة تحصل عليها أي امرأة في العالم، وتمنت أن تنتهي شهور الحمل بسلام وأن ترزق بطفل سليم وأن يجعله الله ذرية صالحة لها.

وأضافت رنا في مكالمة هاتفية مع برنامج Et بالعربي: بشكر ربنا، والحمد لله، وأتمنى يجيب البيبي بخير، معافى وسليم، ويجعله ليا سند، وذرية صالحة، ويرزق كل أم في الدنيا، لأن دي أكبر فرحة ممكن تحصل لأي امرأة في العالم.

وكشفت نجمة ستار أكاديمي عن حملها في طفلها الأول، بمقطع فيديو تمثيلي على طريقة “البانتوميم” بدأته بعدة لقطات للتعبير عن سعادتها وشعورها بالحب، ثم كشفت عن البروز الواضح في بطنها وبدا لافتا عدم تواجد زوجها معها اثناء الإعلان عن الخبر المهم.

رنا سماحة نشرت مقطع الفيديو بنفس التوقيت عبر منصتيها على موقعي إنستقرام والفيس بوك، وعلقت على الفيديو، قائلة: إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجة جامدة بتربطنا.

ومن المقرر أن تحتفل رنا مع جمهورها للمرة الأولى بالحمل يوم الثلاثاء، الموافق 7 من شهر سبتمبر المقبل، حيث تعاقدت على تقديم حفل الصيف على مسرح النهر في ساقية الصاوي بالزمالك، وتقدم سماحة خلال الحفل باقة من أغانيها التي يحبها جمهورها، في وسط أجواء رائعة من حفلات الصيف المعروفة.

يذكر ان رنا طرحت مؤخرا أغاني ألبومها الجديد 7 رجالة بطريقة منفردة في النصف الثاني من العام الماضي، حيث تم تقديم أغنية جديدة كل 48 ساعة، ويتكون ألبومها من 10 أغانٍ، هي عندي الجرأة، وتتر النهاية، خانت نفسها، حياتي تخصني، بقيت شبهك، قلبي معلم، نقطة ضعف، اسمه إيه، و100 مليون عاملة.

وتعاونت سماحة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين هما أحمد علي موسى، هاني صارو، أحمد حسن راؤول، علي عبد السلام، شادي جابر، محمد الصاوي، مدين، محمد فخراني، محمد شفيق، نادر حمدي، أحمد عبد السلام، حازم السعيد، وطارق توكل.