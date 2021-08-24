شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي: أنا شايفة شخصية "هنا" في لعبة نيوتن مش غبية ولكنها بريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكى، ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، وتحدثت منى زكى خلال الحلقة عن غيابها لمدة 4 سنوات ومشاركتها في رمضان في مسلسل "لعبة نيوتن" قائلة: "كان بقالى 4 سنين قاعدة في البيت وبيجيلى شغل بس مش أحلى حاجة والمحمسة وفضلت أغلس على نفسى شوية لأنها مكنتش حاجات وحشة أوى ولكن أنا سخيفة مع نفسى شوية، لغاية لما المخرج تامر محسن كلمنى وقالى عندى مسلسل تحبى تشتغلى فيه فقلتله أكيد أنت مخرج كبير وأحب أشتغل معاك وأخوض التجربة".

وأضافت منى زكي: "لما تامر محسن حكالى الحدوتة مكنش الورق خلص لسه بس عجبنى الكاركتر وهو حكالى معظم اللى هيحصل وابتدينا نصور شوية حلقات مكتوبة حلوة أوى، وورشة الكتابة كانت جميلة والشخصيات كاتبينها بشكل حلوة أوى والأحداث حلوة ومش مفتعلة وجاية بالهداوة وفى نفس الوقت في نار والعة، وده تم تنفيذه بشك حلو أوى، ولما تامر محسن قالى على باقى الممثلين المشاركين انبسط أوى من اختياره لفريق العمل".

وعن رأيها في شخصية هنا قالت منى زكي: "أنا مكنتش شايفاها شخصية غبية وشايفاها شخصية بريئة وعاوزة تثبت ذكائها وقوتها لأنها حاسة إن فيه حاجة جواها ونفسها تلاقى حد يشجع الحاجة دى ويقويها؛ لأن طول الوقت عندها عدم ثقة في نفسها ولما لقت نفسها بتعمل حاجة في حاجة فبدأت الدنيا تبوظ منها شوية لأنها كانت في مرحلة ان عاوزة شوية تفكير بس".

وكانت آخر أعمال النجمة منى زكى، مسلسل "لعبة نيوتن" والذى عُرض في سباق دراما رمضان الماضى، وشاركها في البطولة كل من: محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



النجمة منى زكي



منى زكى



منى زكي واسعاد يونس



مني زكى



الفنانة منى زكي