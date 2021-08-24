شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطرب جمهور القلعة بأغاني الزمن الجميل .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة كارمن سليمان على تقديم حفل غنائي على هامش فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، وبدأت بأغنية عارف حبيبي وسط تفاعل كبير مع جمهور القلعة، وبعدها قدمت عددا من أغانيها منها: لينا رقصة وبصاتك وميستهلوش وربنا يخليك لقلبي، بالإضافة إلى أغانى لوردة منها مالي طب وأنا مالي وأغاني لنجاة الصغيرة.

وأعربت كارمن سليمان عن سعادتها بالغناء في مهرجان كبير بحجم القلعة، له مكانة خاصة في قلبها، ووجهت الشكر لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، على ثقتهم فيها وخروج المهرجان بهذا الشكل، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى.

وكرمت مؤخرا وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عددا من الشخصيات التي كان لها دور كبير في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى، وذلك في أولى أيام فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ29، منهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، وبعد تكربم هؤلاء قدم الثنائي فؤاد ومنيب عدد من الأغاني.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.