شكرا لقرائتكم خبر عن "روائح الفن الجميل" صورة تجمع سيمون مع نجوم الطرب فى فترة الثمانينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط أذهان كثير من المصريين بنجوم الفن من مطربين وملحنين وموزعين خلال فترة الثمانينات والتسعينات، وعادت روائح هذا الجيل الجميل بعد أن انتشرت صورة للفنانة سيمون وهي برفقة نخبة من نجوم الفن في فترة الثمانينات، ليتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر اختفاء هؤلاء النجوم الذين تربى على أنغامهم ابناء الثمانينات والتسعينات.

وانتشرت الصورة بعد أن نشرتها الفنانة سيمون، على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "من مؤتمر الأغنية"، وظهر في الصورة على الترتيب من اليمين لليسار، المطرب النوبي حسن عبد المجيد وأشهر أغانيه "يا فرح يا مرح"، المطرب إبراهيم عبد القادر وأشهر أغانيه "كان ليه العمر".



سيمون مع نجوم الطرب

وتتوسط في الصورة الفنانة سيمون، وأشهر أغانيها "مش نظرة وابتسامة، ماشية وساعتي مش مضبوطة"، وتليها الفنانة داليا وأشهر أغانيها "أنا بحبك أنت بحبك زي ما أنت"، وأخيرا إسماعيل البلبيسي وأشهر أغانيه "الغربة" بكلماتها الشهيرة "أنا في البداية يا غربة بتحمل وخلاص كفاية صعب إن أنا أكمل".

وفي وقت سابق، استعادت الفنانة الكبيرة سيمون، ذكرياتها مع الفنان الراحل جميل راتب، ونشرت صورة تجمعها بالفنان الراحل والفنان الفرنسي كلود سيرنييه، باللونين الأبيض والأسود، وظهرت سيمون فى الصورة وهى تجلس وسط الفنانين الكبيرين، وتنظر بابتسامة إلى الراحل جميل راتب.

ونشرت سيمون الصورة عبر حسابها الرسمي بتويتر، وعلقت عليها :"جميل راتب وكلود سيرنييه".