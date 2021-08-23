فيلم "غزة مونامور" يفتتح مهرجان عمّان السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق مهرجان عمّان السينمائي الدولي في الأردن دورته الثانية، مساء الإثنين، بمشاركة أكثر من 50 فيلماً من 26 دولة.

وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الفلسطيني "غزة مونامور)" للمخرجين عرب وطرزان ناصر وبطولة هيام عباس وسليم ضو وميساء عبد الهادي وجورج إسكندر ومنال عوض.

تتنافس على جائزة "السوسنة السوداء" 7 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و7 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة.

ومن أبرز الأفلام المشاركة في هذه الدورة "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية و"200 متر" للمخرج الفلسطيني أمين نايفة و"جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم.

كما يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام الأجنبية من بينها "ذا فاذر" للمخرج الفرنسي فلوريان زيلر و"سوفتي" للمخرج سام سوكو من كينيا.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 31 أغسطس/آب ندوات وورش عمل ومناقشات من بينها لقاء مع المخرج السوري محمد ملص (76 عاماً) الذي يتحدث عن مسيرته الفنية الممتدة عبر خمسة عقود.

وبالتوازي مع المهرجان تقام "أيام عمّان لصناع الأفلام" التي تقدم جوائز نقدية وعينية لمجموعة متنافسة من مشاريع الأفلام في فئتي قيد التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج.

وكانت الدورة الأولى للمهرجان الذي يركز بشكل أساسي على الأعمال الأولى لصناع السينما قد أقيمت في أغسطس/آب 2020 واقتصرت عروضها على سينما السيارات بمنطقة العبدلي والمنصات الإلكترونية.

وتأتي النسخة الثانية أكبر وأشمل إذ زاد عدد ضيوفها وأفلامها التي ستعرض في 3 مواقع بالعاصمة عمان، إضافة إلى مدن إربد والسلط ووادي رم ومنصة إستكانة الإلكترونية.

وقالت رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي قرينة الأمير علي بن الحسين في كلمة الافتتاح: "انطلق هذا المهرجان في العام الماضي على الرغم من كل التحديات التي فرضها الوضع الصحي العالمي".

وأضافت: "نشعر بالفخر اليوم ونحن نرى هذا المهرجان ينمو ويتطور ويصبح حدثاً ثقافياً وطنياً مهماً، ونحن نتطلع إلى أن يصبح منارة في عالم المهرجانات السينمائية في المستقبل القريب".