ياسمين الخطيب تهاجم هؤلاء المشاهير: "اسحبوا منهم الموبايل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الكاتبة والإعلامية المصرية ياسمين الخطيب الجدل بعد أن نشرت عبر حسابها على "فيسبوك" منشوراً انتقدت من خلاله أسلوب بعض المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، دون ذكر أسمائهم.

وتحدثت من خلال منشورها عن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، دون أن تفصح عن هويته، حيث قالت: "أخو النجمة الشهيرة اللي زايط في مرضها وكل يوم يقول تصريحين هبل"، إلى جانب إحدى بطلات مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان 2020.

وطالبت الخطيب بسحب الهواتف منهما، بالإضافة إليها قائلة: "عشان السخونية مأثرة على نافوخي والفراغ قاتلني من كورونا"، في إشارة إلى إصابتها بـ"بكوفيد- 19".

وكانت ياسمين الخطيب قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، أثناء احتفالها بشهر العسل مع زوجها رجل الأعمال الشاب رمضان حسني، وذلك بعد أقل من أسبوع من احتفالهما بزفافهما.