شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الفار بعد أزمته الصحية الأخيرة: محدش سأل عليا من زملائى وده اللى مأثر فيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الحالة الصحية للفنان والمونولوجست عادل الفار، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وقال في تصريحاته لـ"الخليج 365": "أنا دلوقتى الحمد لله مريت من الأزمة بسلام اللى بسببها تعرضت لغيبوبة لمدة يومين، ودلوقتى ماشى على العلاج وتعليمات الأطباء".

وأضاف الفار: "أنا اللي صعبان عليا بس إنى فى أزمتى محدش من الوسط الفنى، وخاصة أصحابى المقربين ما سألوش عليا، لكن أشكر الدكتور أشرف زكى اللى كان بيتابع حالتى ربنا يكرمه، والفنانة نهال عنبر برضو كانت متابعة لحالتى، وأنا مش محتاج من زملائى في الوسط أى شيء، لكن كنت محتاج أشعر بأنهم بيسألوا عليا بس".

كانت الحالة الصحية للفنان الكوميدى عادل الفار قد تدهورت منذ عدة أيام ودخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لغيبوبة وكشفت ابنته إيمان تطورات حالته، وقالت فى تصريح مؤخرا لـ"الخليج 365"، إن "والدها يتواجد حاليا فى مستشفى الكهرباء وهو مريض قلب، والأحد الماضى واجه مشكلة فى التنفس أدت إلى تجمع مياه على الرئة ودخل فى غيبوبة لكن اليوم بدأ فى استعادة الوعى".

وكان فى فبراير الماضى قد تعرض الفار لوعكة صحية كادت تودى بحياته، وأن ابنته هى التى لاحظت مرضه، وتمكنت من نقله إلى مستشفى وتم إسعافه بحسب تصريحاته، وشارك عادل الفار فى العديد من الأعمال الفنية مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" "وزكية زكريا فى البرلمان" ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة" وشارك قبل عامين فى مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال.