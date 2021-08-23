شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وإسعاد يونس في صور جديدة بأولى حلقات الموسم الجديد من "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إسعاد يونس، صورا جديدة من استضافتها للفنانة الكبيرة منى زكى، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة"، ونشرت إسعاد يونس الصور على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، معلنة عن الحلقة قائلة: "استنوا أولى حلقات الموسم الجديد مع الفنانة الجميلة والموهوبة جدا منى زكي الليلة الساعة 11 مساءً على Dmc".



منى زكى واسعاد يونس

ويستضيف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة dmc، والذى تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، اليوم الإثنين، النجمة منى زكى، حيث طرحت إسعاد برومو الحلقة على حسابها بموقع "إنستجرام".



منى زكى فى الحلقة



منى زكى واسعاد يونس

وخلال الحلقة تتحدث النجمة منى زكى، خلال استضافتها عن مسلسلها الأخير "لعبة نيوتن"، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا واسعا.



اطلالة منى زكى

كما تتحدث النجمة منى زكى عن عملها مع النجم الراحل أحمد زكى في أفلام "اضحك الصورة تطلع حلوة" و"السادات" و"حليم"، وكذلك تكشف العديد من الأمور الشخصية وعلاقتها بأبنائها وزوجها النجم أحمد حلمى.