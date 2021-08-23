شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: فخورة بالرئيس السيسي ودعمه للفن الجيد ونحن متطوعون في خدمة البلد مثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة وفاء عامر، عن فخرها بالرئيس عبد الفتاح السيسى بعد مداخلته الهاتفية، والذى شكر خلالها الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال على جهوده في الاهتمام بالوعى في الأعمال الفنية، وأعلن الرئيس السيسى خلال المداخلة الهاتفية دعمه الكامل في إنتاج الأعمال الفنية التي تكرس الوعى وتنشره.

وقالت الفنانة وفاء عامر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الواحد بيكون فخور بأن الرئيس يكون عارف المشاكل اللى يجب تسليطها من خلال الدراما، وأقر أنه في ضهر الفن الجيد المحترم وأقر أنه مع إنتاج مجموعة من الأعمال التاريخية ومجموعة من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تواكب التطور الحضارى التى تشهده مصر".

وأضافت وفاء عامر: "الرئيس عبد الفتاح السيسيى هو فعلا رئيس دولة يعلم أهمية الفنان في توصيل الفكر كما يستخدم في الدول المتقدمة زى أمريكا وانجلترا والصين، عشان يوصلوا أفكار سواء دينية أو عقائدية مع الفارق بيننا، ونحن نحتاج كما قال الرئيس وواضح انه متابع جيد، واحنا عندنا رجل تطوع لخدمة هذه البلد ونحن أيضا كفنانين متطوعين في خدمة هذه البلد".

وتابعت وفاء عامر: "الرئيس السيسى يعلم بأننا نؤجر عن هذه الأعمال الفنية وفى بيوت مفتوحة منها، وانا بشكره على رده على أستاذ عبد الرحيم كمال بأن اللى بيشتغل لازم يحصل على أجره، وهذا يدل على إنسانيته ووعى التام والكامل المطلق، وربنا يخليه ويديله الصحة وطول العمر".

واستكملت وفاء عامر: "مصر كل يوم فيها جديد، وأنا ليا شكوى وهى إنى كنت بصور الأسمرات عشان الناس تعرف ازاى الرئيس السيسى اشتغل عليها وتعب فيها، وإن إزاى أهالينا بقوا عايشين في مناخ حيوى جدا، لكن لقيت المخرج قالى مصورش، فأنا من بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى هانزل وأصور الممشى والأسمرات وهاصور الأماكن اللى فعلا متعوب فيها والرئيس عملها، وبنادى كل أصدقائي الفنانين اللى عندهم متابعين كتير أنهم يكونوا اعلام بديل ويسلطوا الضوء على التطور التي تشهده مصر.

واختتمت وفاء عامر حديثها: "انا بشكر الإعلامية عزة مصطفى على إدارتها للحوار بحرفية عالية جدا، وأنا بشكر الرئيس السيسى أنه متابع كل حاجة، وفخورة كمان باللى بيحصل في مدينة العلمين الجديدة، من تطور وبناء جاماعات ومدارس، عشان مش عاوزين الناس هنا يبقوا اسمهم بدو أو عرب مطروح ولكن يبقوا اسمهم مطرييح مطروح ومصريين العلمين".