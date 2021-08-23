خاص| أشرف زكي يكشف حقيقة إحالة واقعة صورة سمية الخشاب بعد زواج أحمد سعد للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفى الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة ستُحيل للتحقيق واقعة الصورة المثيرة للجدل التي نشرتها الفنانة سمية الخشاب، بعد عقد قران الفنان أحمد سعد على مصممة الأزياء علياء بسيوني، وفسرها البعض بكونها تعليقا ضمنيا منها على عقد قران زوجها السابق.

وقال زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا شوفت الصورة دلوقتي، والصورة مفيهاش حاجة مشينة ولا قليلة الأدب".

وحول نيته إحالة الواقعة للتحقيق؛ قال: "أنا مكنتش شوفت الصورة لما قولت تحقيق، أنا قولت تحقيق وفقا للي سمعته، لكن لما شوفت الصورة ملقتش حاجة فيها".

وكان الدكتور أشرف زكي، قال حينما سُئل عن صورة سمية الخشاب بعد زواج أحمد سعد، خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "التراشق اللي على السوشيال ميديا ففي قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات، بأن أي فنان سيتجاوز ضد آخر، سيتم تحويله للتحقيق وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته من النقابة المختصة".

أضاف: "أنا مضايق ومستاء، والموضوع ده هشوفه، وسيُحال فورا للتحقيق إذا كان هناك الكلام اللي أنا بسمعه ده، المفروض أننا القوى الناعمة فبلاش نسيء لنفسنا ولبلدنا ولمهنتنا التي نفتخر بالانتماء لها، ولابد أن يكون هناك وقفة مع أنفسنا جميعا".

واحتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه مساء السبت الماضي، على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة دامت نحو عام.

وكان الفنان أحمد سعد تزوج الفنانة سمية الخشاب في أكتوبر من العام 2017، وأعلن انفصاله عنها في مارس 2019.