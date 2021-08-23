أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ نضال الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الدكتور أشرف زكي، عن تطورات الحالة الصحية للنجم نضال الشافعي والذي يعاني من أزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

وقال زكي، خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم": "أتمنى الشفاء العاجل لزميلنا الفنان نضال الشافعي، أنا كنت بكلمه امبارح، وأنا بطمن جمهوره وزمايله الحمد لله الحالة مستقرة وكويسة، وقريبا جدا هيخرج من المستشفى، وندعو له بالشفاء إن شاء الله".

وعن القول بإن أزمته الصحية نتجت عن أزمته في كواليس فيلم "ميني بار"؛ قال زكي: "أنا طبعا معرفش الأزمة نتيجة الخلاف ولا لأ، وهذا في النهاية قدر، ولكن هو نضال فعلا عنده مشكلة في الفيلم وكلمني وقالي على المشكلة، وإحنا بنسعى في النقابة لحلها، وأوجه رسالة لزمايلي مفادها: انتقوا الناس اللي بتشتغلوا معاها، وكفاية شغل مع ناس وهميين".

وكانت زوجة نضال الشافعي، أكدت في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه أجرى جراحة يوم الأحد، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون، لافتة إلى أن حالة زوجها الصحية مستقرة بعد إجراء هذه الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل.

ويشارك نضال الشافعي في فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، وغيرهم.