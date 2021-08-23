بعد مداخلة السيسي.. عبدالرحيم كمال لـ"الخليج 365": سابدأ فورًا في كتابة عمل درامي عن قضية الوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الكاتب والسيناريست، عبدالرحيم كمال، إنه بدأ بالفعل في كتابة عمل درامي يناقش قضية الوعي لدى الشعب المصري، وكيف يمكن الاستفادة من الدراما والتلفزيون في مثل هذه القضايا المهمة والشائكة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه شعر بفخر شديد عقب مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، له أثناء حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، والتي قال فيها الرئيس إنه يدعم أي عمل فني هادف.

وأوضح السيناريست: "سابدأ فورًا في كتابة عمل درامي يتناول القضية التي تحدث عنها الرئيس السيسي، ويارب ألحق رمضان".

وكان الرئيس السيسي، وجه حديثه أثناء المداخلة التيلفونية لـ"كمال"، وقال: "الحوار ممتع، ويدعوني أن أشكرك على الكلام الرائع والشخصية الرائعة التي تتحدث بشكل يعكس الفكر الثقافي والرقي".

ووجّه السيسي رسالة إلى كمال: "جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، الدولة تأخد سنوات للتغلب على تحدياتها، كلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي، أنا داعم لك في أي عمل على مستوى الدولة، إذا كان الربح سيكون عائق أنا معاك، ومع تقديم الدعم الكامل للإبداع".

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