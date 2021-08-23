بعد دعم السيسي له.. من هو السيناريست عبد الرحيم كمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، حرص خلالها على توجيه رسالة للضيف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

الرئيس قال مخاطبا ضيف الحلقة عبد الرحيم كمال: "أنت شخصية رائعة تتحدث بشكل يعكس حجم من المعرفة ورقي الفكر والثقافة، وأقول لك: جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، قضايانا كتير، وتناولها مهم جدا، ودعمي للإبداع موجود ومجهز له كويس، وبطلب منك إنك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة في أسرع وقت ممكن لبناء الوعي الحقيقي".

ورد عبد الرحيم كمال على رسالة الرئيس: "يا فندم ألف شكر، ودي ثقتنا في حضرتك ورؤيتك، أنا بشكر حضرتك، هو ده عشمنا، ودي الرؤية اللي إحنا مستنيينها، وأنا حسيت بالفخر وثقتي في نفسي وبلدي زادت، وأنا مستعد أقدم أي عمل مجانا، لأنه مكسبي أكبر بكتير من أي أجر آخر، وعندنا مواهب كتير جدا والله يا فندم".

معلومات عن عبد الرحيم كمال

- من مواليد 30 أكتوبر 1971.

- تخرج عبد الرحيم كمال في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000.

- ألّف عدد من الروايات ومنها "رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى" و"عذاب فاخر" وله مجموعتين قصصيتين.

- بدأ مشواره بﺳﻴﺖ ﻛﻮﻡ "شباب أون لاين" عام 2002.

- أول أفلامه السينمائية كان على جنب يا أسطى" للنجم أشرف عبد الباقي عام 2008.

- أول مسلسلاته كان مع النجم الكبير الراحل نور الشريف في "الرحايا - حجر القلوب" عام 2009.

- تعاون مع النجم الكبير يحيى الفخراني في عدة أعمال، منها: "شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد)" عام 2010، "الخواجة عبد القادر" عام 2012، "دهشة" عام 2014، "ونوس" عام 2016، وأخيرا "نجيب زاهي زركش" في رمضان 2021.

- تعاون مع النجم عمرو سعد في مسلسل "يونس ولد فضة" عام 2016، والنجم محمد رمضان في مسلسل "زلزال" عام 2019، والنجمة روبي في مسلسل "أهو ده اللي صار" عام 2019.

- قدّم مع المخرج شريف عرفة فيلمه الملحمي "الكنز" على جزأين (الحقيقة والخيال 2017 - الحب والمصير 2019" مع نخبة من النجوم، على رأسهم: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، وروبي.

- تمكن عبد الرحيم كمال من كتابة الأعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري لطبيعة مكان محل ميلاده بسوهاج.

- أخر أفلام عبد الرحيم كمال "خيال مآتة" مع أحمد حلمي عام 2019.

- بينما أخر مسلسلات عبد الرحيم كمال "القاهرة كابول" في رمضان الماضي، بطولة فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وغيرهم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج حسام علي.