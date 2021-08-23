عبد الرحيم كمال يرد على الرئيس السيسي: مستعد أقدم أي عمل مجانا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد".

الرئيس قال مخاطبا ضيف الحلقة عبد الرحيم كمال: "أنت شخصية رائعة تتحدث بشكل يعكس حجم من المعرفة ورقي الفكر والثقافة، وأقول لك: جهز اللي أنت عايزه وأنا معاك، قضايانا كتير، وتناولها مهم جدا، ودعمي للإبداع موجود ومجهز له كويس، وبطلب منك إنك تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة في أسرع وقت ممكن لبناء الوعي الحقيقي".

ورد عبد الرحيم كمال على رسالة الرئيس: "يا فندم ألف شكر، ودي ثقتنا في حضرتك ورؤيتك، أنا بشكر حضرتك، هو ده عشمنا، ودي الرؤية اللي إحنا مستنيينها، وأنا حسيت بالفخر وثقتي في نفسي وبلدي زادت، وأنا مستعد أقدم أي عمل مجانا، لأنه مكسبي أكبر بكتير من أي أجر آخر، وعندنا مواهب كتير جدا والله يا فندم".

يذكر أن أخر أعمال عبد الرحيم كمال مسلسل "القاهرة كابول" في رمضان الماضي، بطولة فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وغيرهم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج حسام علي.