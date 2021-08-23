صدمة.. بطل فيلم "الأبديون" يقع ضحية لاعتداء جسدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الممثل الأيرلندي باري كيوجان إلى حادث اعتداء جسدي في مدينة جالواي في أيرلندا، وتم إيداعه المستشفى على إثرها.

ووفقًا لموقع "NME" الأمريكي، يشارك "كيوجان" في فيلم مارفل المرتقب Eternals (الأبديون)، وتم العثور عليه مصابا بجروح خطيرة في وجهه أمام أحد الفنادق في ساعة مبكرة.

وتطلبت حالة "كيوجان" الذهاب للمستشفى لتلقي علاج لإصاباته المتفرقة، وتخييط الجروح في وجهه، قبل أن يخرج من المستشفى.





وذكر الموقع، أن الممثل لم يقدم أي شكوى عن الاعتداء بعد، إلا أن متحدث من الشرطة أوضح أن البحث عن المعتدي ما زال قائما، لكنه لم يسفر عن شيء بعد.

وتداولت مواقع خبرية أخرى أنباء عن تعر الممثل لعملية سرقة، لكن التفاصل ما زالت مبهمة حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، صدر إعلان تشويقي لفيلم "الأبديون" الأسبوع الماضي، يوضح كيفية نشأة الأبطال الخارقين، وسبب تجنبهم التدخل في الحرب ضد ثانوس، وأخيرًا قرارهم الأخير بالتدخل لحماية الأرض من الكائنات الفضائية التي تعرف بـ "المتغيرين".

فيلم "الأبديون" بطولة أنجلينا جولي وسلمى حايك وريتشارد مادن، وإخراج كلوي تشاو.



