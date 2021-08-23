شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يسخر من فورمة "ذا روك": عضلة الحوض في كتفك مش ظابطة.. شوف جيم تاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل النجم محمد هنيدي، بطريقته الطريفة مع منشور للنجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك"، نشره على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وظهر فيه "ذا روك" بفورمة قوية ولياقة بدنية عالية ويعلن فيه انتهاء أسبوع طويل من التدريبات في الجيم.



صور ذا روك على فيس بوك

وشارك النجم الكوميدي محمد هنيدي، بتعليق طريف على صور "ذا روك"، قائلا: "عضلة الحوض في كتفك مش ظابطة يا أبو نسب .. حاول تشوف جيم تاني انضف تروحه بدل ده".



تعليق محمد هنيدى

وقبل ذلك، سخر النجم محمد هنيدى، من حساب إحدى الموديلات الأمريكية، بسبب الشبه الكبير بينها وبين شخصية "عفت الشربينى" التى قدمها خلال أحداث فيلم "جاءنا البيان التالى" مع حنان ترك، منذ 20 عاما.

ونشر هنيدى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورته بشخصية "عفت الشربينى"، وصورة الموديل الأمريكية تايلور جولد، صحبها بتعليق: "بعيدا عن الشبه.. بس ليه أدخل بروفايلها عشان أعرف مين دى ألاقيها مديانى بلوك، يالا ماهى الكيميا كدشه غدارة".

ويشارك النجم محمد هنيدي في السباق الصيفي بفيلم "النمس والإنس"، وهو بطولة كل من: محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف، وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.