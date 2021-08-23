كتب امير فتحي في الاثنين 23 أغسطس 2021 08:57 مساءً - نشر الفنان ” أمير يزبك ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تويتر كشف من خلاله عن عمله بإحدى محطات البنزين في كندا بعد هجرته وأسرته إليها بسبب الأوضاع في لبنان .
وظهر أمير يزبك في الفيديو وهو يملأ خزان وقود إحدى السيارات بالبنزين وقال : ” هيدي أحلى من الفن .. هيدي مصلحة درجة أولى .. عم بشتغل بكندا عالمحطة وشرف لإلي ” .
وتابع : ” في البلدان التي تحترم نفسها مثل كندا من يريد أن يملأ خزان وقود سيارته كله له الحق بذلك ” .
كما كتب الفنان أمير يزبك في تعليقه على المقطع : ” شغّيل محطة بكندا أشرف من ؟… بلبنان .. ذليتوا الشعب الله يذلكن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان لبناني شهير يكشف عن عمله في محطة بنزين بعد هجرته وعائلته إلى كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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