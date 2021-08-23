سلافة معمار خارج الموسم الثالث من “حارة القبة”.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت النجمة السورية سلافة معمار عن المشاركة بالموسم الثالث من مسلسل “حارة القبة” للكاتب أسامة كوكش والمخرجة رشا شربتجي وإنتاج شركة “عاج” للمنتج هاني العشي.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها “سيدتي نت” فإن سبب اعتذار سلافة عن العمل يعود لالتزامها بمشروع آخر يجري التحضير له في الوقت الحالي وسيكون إلى جانبها نجمان سوريان في عمل رمضاني على الأرجح.

كما علم “سيدتي نت” أن الاختيار النهائي من قبل المخرجة رشا شربتجي وشركة الإنتاج لم يقع بعد على الممثلة التي ستؤدي شخصية “أم العز” في الجزء الثالث الذي انطلق تصويره قبل يومين وأن المفاوضات جارية مع إحدى النجمات للانضمام للعمل.

ويشهد الجزء الثالث مشاركة كل من النجمة أمل عرفة بشخصية “إخلاص” شقيقة “أبو العز” وكذلك كل من فراس ابراهيم ونسرين الحكيم بشخصيات جديدة.

وكان الجزء الأول من مسلسل “حارة القبة” قد عرض في رمضان الماضي وحقق نسب متابعة عالية. بينما سيعرض الجزء الثاني في رمضان المقبل وستكون سلافة حاضرة فيه حيث تم تصويره بالتزامن مع الجزء الأول.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم عباس النوري، فادي صبيح ، شكران مرتجى، خالد القيش، نادين خوري وآخرين.

يشار إلى أن سلافة تتابع في الوقت الحالي تصوير المسلسل القصير “ع الحد”. وتشاركها البطولة النجمة صباح الجزائري وهو من إنتاج مجموعة الصباح.