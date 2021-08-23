شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تطرح أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية "عليه ابتسامة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة نوال الزغبى، أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامه" باللهجة الخليجية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

كما أعلنت نوال الزغبى، اعتذارها عن عدم قبولها لجائزة موريكس ديور هذا العام، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها لبنان، قائلة: "لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها".

وقالت الزغبى، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر: "لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذارى عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير".

وطرحت نوال مؤخرا أغنية تحمل اسم "ارقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.