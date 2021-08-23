شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ولقاء الخميسى ومنة فضالى يدعمون نضال الشافعى فى أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم الفن على دعم الفنان نضال الشافعى، بعد أن تعرض لأزمة صحية، بانفجار جزء في القولون، دخل على إثره فى أحد المستشفيات بالمهندسين، وخضع لجراحة عاجلة، وتوالت رسائل الدعم على الفنان، فنشرت الفنانة لقاء الخميسي صوره له على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "ألف سلامة عليك يا نضال إن شاء الله تقوم لأهلك وأصحابك وزملائك بألف سلامة".



لقاء الخميسى على انستجرام

ونشر الفنان احمد زاهر، صورة تجمعه مع نضال الشافعي على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، ووجه رسالة قائلا: "حبيبي وصاحبي واخويا ابو قلب طيب النجم نضال الشافعي الف مليون سلامه عليك يا اخويا ربنا يحفظك لمراتك وولادك وجمهورك حمد الله علي سلامتك يا صاحبي ويقومك بالسلامة صحتك أهم وأغلى من مليون فيلم ومسلسل".



احمد زاهر على فيس بوك

كما وجهت الفنانة منه فضالى رسالة دعم لنضال الشافعي على حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "نضال مش بس زميل لا اخ وصاحب بجد وبحبو وبحترموا جدا وكل الناس بتحبو وبتحترمو ومعروف عن نضال انو هادي ومؤدب بزياده والناس بتستغل ده للأسف اللي حصل لنضال نتيجة زعل وانفعال وصل لعمليه كبيره في القولون علشان الشغلانه اللي احنا فيها اللي الناس فاكره ان حياتنا مرفهه بس لا احنا بنشوف الوحش اكتر والله مش لازم نوريكم غير الجانب الكويس للاسف".



منه فضالى تدعم نضال

وتابعت: "ادعولوا يقوم بسلامه ربنا يشفيك يا صاحبي وتقوم بسلامه ويخف من عليك وترجع لبيتك ومراتك القمر وعيالك وجمهورك اللي بيحبك".

كما حرصت الفنانة فريدة سيف النصر على دعم نضال الشافعي للمرور من أزمته الصحية، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر يا طيب يا محترم يا حبيبي في الله لله إدعوا لنضال من قلوبكم يقوم بألف مليار سلامه".