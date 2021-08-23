شكرا لقرائتكم خبر عن ‎شرم الشيخ للمسرح الشبابى يطلق جائزة أبو الحسن سلام للبحث العلمي المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، فى دورته السادسة، مسابقة للبحث العلمي المسرحي وجائزة باسم الدكتور أبو الحسن سلام، إيمانا من المهرجان بأهمية البحث العلمي ودوره فى تنمية المسرح.

‎وقال المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، "إن الهدف من المسابقة هو الارتقاء بالبحث العلمي فى المسرح، ومنح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب، موضحا أن المسابقة ستساعد على إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي، ومسابقة هذا العام للباحثين المصريين والعرب فقط وفي الدورات التالية ستكون دولية لكل الباحثين في العالم .

‎من جانبها كشفت الدكتورة إنجى البستاوي عن الشروط والضوابط العامة للمشاركة فى المسابقة قائلة: "التيمة الأساسية لموضوع المسابقة فى هذه الدورة بعنوان (مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية – الأسس الفلسفية والرهانات الجمالية )، وأن يتراوح البحث بين 5000-10000 كلمة، كحد أقصى، وتقديم البحوث باللغة العربية، مع مراعاة قواعد اللغة العربية فى الكتابة، وفى الترقيم والسلامة اللغوية، وألّا يكون البحث منشوراً، أو مقدماً باعتباره بحثا لنيل الإجازة، أو الماجستير، أو حتى جزء من أطروحة الدكتوراه، أو تم تقديمه لأهداف الترقية العلمية، وذلك قبل وأثناء وقت المسابقة، ويمكن استخدامه فى أى من هذه الأغراض بعد المسابقة، وألّا يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة.

‎بالإضافة لجدية الموضوع المطروح وأصالته المعرفية، وجدته النظرية فى مقاربة الظواهر النقدية المسرحية، والتحديد الواضح للإشكالية البحثية من خلال تغطية ما سبق إنجازه من دراسات حولها، مع مراعاة تحرى الأمانة العلمية فى التعامل مع تلك الأبحاث السابقة، مع مراعاة شرط الابتكار، والإبداع فى تناول الموضوع، والبحث عن سبل مفهمة القراءة المنجزة، وإلا يتجاوز عمر الباحث أو الباحثة خمسة وثلاثون عاما فى نوفمبر 2021.

‎أما عن بقية الشروط والضوابط بالجائزة فستكون موجودة كاملة على الموقع الرسمى للمهرجان وعلى جميع منصاته بالسوشيال ميديا لكل من يرغب فى المشاركة بالمسابقة ونيل جوائزها التى تقدربـ(8) آلاف جنيه مصريا تمنح للحاصل على المركز الاول و( 7 ) الأف جنيها مصريا تمنح للحاصل على المركز الثانى لنيل جائزه ابو الحسن سلام للبحث العلمى فى الدروة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى بالإضافة لشهادة موثقة من رئيس المهرجان ستنشر فى المجلة المحكمة للمهرجان مستقبلا، بالإضافة إلى درع الدورة، كما ستتم استضافة الفائزان بالجائزة لحضور فعاليات الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والمنعقد من 6 – 11 نوفمبر 2021 وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التى تقدمها إدارة المهرجان .

‎المهرجان يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكرم فى دورته الخامسة عددا من نجوم المسرح المصرى منهم الراحلة سناء جميل التى كانت الدورة باسمها، كما كرم الفنان بيومى فؤاد والنجمة حنان مطاوع .