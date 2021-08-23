شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز لمسرحية علاء الدين بالتعاون بين تذكرتى وكايرو شو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة "تذكرتي" الرائدة فى نظام الحجز الإلكترونى للتذاكر وتنظيم المناسبات العامة، برئاسة منتصر النبراوى، عقداً مع مسرح "كايرو شو" برئاسة مجدى الهوارى، أول كيان قطاع خاص لصناعة الترفيه والعروض الحية، وحصلت " تذكرتي" بمقتضى التعاقد على الحق الحصرى لحجز وتسويق تذاكر مسرحية علاء الدين بطولة النجم احمد عز، وذلك ضمن اهداف الشركتين فى النهوض بالثقافة والترفيه والفنون لخدمة الجمهور المصرى ونشر ثقافة العروض الحية والمواسم المسرحية الممتدة صيفاً وشتاءً التى اشتهرت بها مصر على مدار عقود.

مسرحية علاء الدين بطولة أحمد عز وتارا عماد، محمد ثروت ،هشام اسماعيل، كريم عفيفي ، وسامى مغاورى ، تأليف حسن المهدي

اخراج مجدى الهوارى وإنتاج كايروشو.

وصرح منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة " تذكرتي" بأن أهمية هذا التعاقد تأتى لكون " كايرو شو" وضعت البصمة الأهم فى إعادة القطاع الخاص للمسرح بإنتاج ضخم وقدمت على مدار العامين الماضيين أرقى مستوى فنى وتقنى فى جميع عروضها ولاقت نجاحاً جماهيرياً كبيرا.

وأضاف النبراوى أن الشركتين تهتمان أيضاً باستضافة عروض عربية وعالمية مثل ديزنى وسيرك دو سولاى وغيرها..إضافة إلى تنظيم أول موسم للترفيه يناير ٢٠٢٢ يتضمن فعاليات ترفيهية شبابية.