شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم موسى" يحصد 8 مليون جنيه إيرادات بعد 12 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى منافسته في شباك التذاكر منذ طرحه يوم 11 أغسطس، حيث وصلت إيراداته إلى 8 مليون جنيه بعد 12 يوم عرض في السينمات، حيث استطاع الفيلم في أسبوعه الأول تحقيق 6 مليون جنيه.

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين .

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

ويعرض فى السينمات حالياً بجانب فيلم "موسمى" أفلام "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى ومحمود حميدة وكارمن بصيبص، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى وحلا شيحة ماجد الكدوانى، و"الانس والنمس" بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى.