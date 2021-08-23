عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة تقديم جزء ثاني من مسلسل "القاهرة كابول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الكاتب عبد الرحيم كمال، إنه لم يكن ينوي منذ البداية تقديم جزء ثاني من مسلسل "القاهرة كابول" والذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

أضاف كمال، خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، "مكنش من الأصل في جزء ثاني من القاهرة كابول، ومشهد النهاية يقول فقط إن العملية واللعبة مستمرة للأبد، هيفضل دور الإعلام غير الوطني والمغرض كده، وهيفضل دور الإرهاب كده، وهيفضل دور الأمن الحقيقي أنه يدفع ويحمي من الاثنين".

تابع: "هيفضل هذا الثالوث طول الوقت في مواجهات مستمرة، سواء المسلسل كان له جزء ثاني أو لأ".

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وغيرهم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج حسام علي.