"عملية صعبة وشدة وهتزول".. صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ نضال الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة لصديقه الفنان نضال الشافعي، والذي يعاني من أزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

ونشر عبد الله، صورة لـ"الشافعي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "يا نضال الجدعنة والأدب والوفاء ١٠٠ مليون حمدالله على السلامة يا ابني.. فضلت على اتصال مع زوجته ربنا يحفظها لحد ما كلمته واطمنت عليه جداً بعد العملية الصعبة اللي تمت بنجاح كبير، وهو يرقد الآن في المستشفى تحت رعاية الفريق الطبي الممتاز، وشدة وهتزول بفضله وربنا ينعم عليك يا ولدي بتمام الشفاء وعاجله، دعواتكم".

وكانت زوجة نضال الشافعي، أكدت في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه أجرى جراحة يوم الأحد، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون.

وتابعت أن حالة زوجها الصحية مستقرة بعد إجراء هذه الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك في فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، وغيرهم.