"صحتك أهم وأغلى من مليون فيلم ومسلسل".. رسالة أحمد زاهر لـ نضال الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة لصديقه الفنان نضال الشافعي، والذي يعاني من أزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

ونشر زاهر، صورة له مع الشافعي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حبيبي وصاحبي وأخويا أبو قلب طيب النجم نضال الشافعي، ألف مليون سلامة عليك يا أخويا، ربنا يحفظك لمراتك وولادك وجمهورك، حمدالله على سلامتك يا صاحبي ويقومك بالسلامة، صحتك أهم وأغلى من مليون فيلم ومسلسل".

وكانت زوجة نضال الشافعي، أكدت في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه أجرى جراحة يوم الأحد، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون.

وتابعت أن حالة زوجها الصحية مستقرة بعد إجراء هذه الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك في فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، وغيرهم.