حقيقة حصول راغب علامة على الجنسية الإماراتية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 07:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

كشف موقع “إي تي بالعربي”، اليوم الاثنين، عن حصول الفنان اللبناني، راغب علامة، على جنسية إحدى الدول الخليجية.

وأفاد موقع “إي تي بالعربي” أن علامة حصل منذ فترة قصيرة على جنسية الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر راغب علامة من أوائل الفنانين العرب الذين نالوا “الإقامة الذهبية” في إمارة دبي الخليجية.

وتعليقا على هذا قال في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، إنه أصبح مطمئنا على ولديه خالد ولؤي في دبي، حتى وهو بعيد عنهم في بيروت.

وأضاف: “أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي”.

وتابع: “ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي في مكان كله أمان وعدل كله شغل وإيجابية ورؤية مستقبلية، بدل ما يشغلوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص الوضع السياسي في لبنان صعب وممكن أي شيء يحصل”.

ومضى الفنان اللبناني، قائلا: “بدي (أريد) يعيشوا في أرضية نضيفة وليس هناك أفضل من دبي”.

ودائما ما يشيد راغب علامة بحكام دولة الإمارات العربية، في القرارت التي يتخذوها لصالح شعبهم، ومنها عندما أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أن زعيمه هو حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وغرّد علامة وقتها عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “يا شعب لبنان المسكين فلتروا أين أصبح الناس وشاهدوا إلى أين أوصلوهم هؤلاء الذين انتخبوهم، أنا أعلنها علنا زعيمي هو سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن الفنان اللبناني تلقيه اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، في الإمارات العربية المتحدة.

وشارك علامة صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تبين تلقيه التطعيم، وغرد معها قائلا: “اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح (كوڤيد-19)، شكرا لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان”.