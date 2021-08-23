تفاصيل مرعبة.. شبكة من المشعوذين في بلد عربي تجلد ضحاياها بغية علاجهم!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2021 6:59 مساءً

ألقت قوات الأمن السودانية القبض على أكثر من 30 شخصاً يعملون وفق شبكة متخصصة بأعمال السحر والشعوذة والدجل، وفق ما نقلت وسائل إعلام سودانية.

وفي التفاصيل، كشف موقع “برق السودان” أن “متابعات المكتب الصحفي للشرطة بورود أفادت معلومة لشرطة الولاية مفادها بأن هنالك مواطنة تقيم بالكمبو المذكور، ادعت بأنها قد رأت النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المنام، وتم تصديق روايتها من قبل السكان المجاورين وأسرتها، وأنها تقوم بعملية جلد الضحايا بغية علاجهم”.

في حين أن اثنين من الضحايا لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم، ما دفع الشرطة إلى التوجه لموقع الحدث، حيث تم ضبط المتهمة وعثر بمنزلها على جثتين إحداهما لامرأة والأخرى لطفل، بحسب الموقع.

وأشار “برق السودان” إلى أنه “تم ضبط عدد 29 شخصا من معاونيها، وعلى ضوء ذلك تم استخراج أمر تشريح من النيابة المختصة، وإرسال الجثتين إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية”.