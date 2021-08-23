روبي : ” فرفشو يا مفركشين “

كتب امير فتحي في الاثنين 23 أغسطس 2021 06:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” روبي ” عن موعد طرحها لأغنيتها الجديدة ” لازقة خفاش ” يوم غد الثلاثاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب . ونشرت روبي عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع من الأغنية وكتبت في تعليقها عليها : ” فرفشو يا مفركشين ” . وتابعت : ” استنوا أغنيتي الجديدة لازقة خفاش كاملة على قناتي على اليوتيوب بكرة الساعة 9 ” . يذكر أن روبي كانت قد طرحت 4 أغاني من الألبوم وهم : ” حتة تانية ” و ” انا لو زعلانة ” و ” قلبي بلاستيك ” و ” أمك وأبوك ” .

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