بصور خاصة – هكذا احتفل أمير كرارة بميلاد زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم أمير كرارة بيوم ميلاد زوجته هند حسني من خلال مشاركة متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بمجموعة متنوعة من صورهما الخاصة بمناسبات وأماكن مختلفة.

ونشر كرارة صورة لطيفة تجمعه بزوجته ووجّه إليها رسالة، جاء فيها: “كل سنه وإنتي طيبة حبيبتي، ربّنا يخليكي ليا ودايماً وسطينا”.

وملأ النجم المصري خاصية “الستوريز” بمجموعة من الصور الرومانسية الخاصة مع زوجته، وعبّر من خلالها عن حبّه الشديد لها والعلاقة المتينة التي تجمع بينهما.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التهنئة البسيطة والمليئة بالحب والاهتمام في آن معاً، وأشادوا كذلك بعلاقة الثنائي المميزة وتمنّوا لهما السعادة الدائمة.

من جهة أخرى، تعاقد أمير كرارة على بطولة مسلسل جديد يخوض به دراما رمضان 2022، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود من خلاله للعمل مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدّما معاً مسلسل “كلبش” بأجزائه الثلاثة، وكذلك الجزء الأول من مسلسل “الاختيار”.