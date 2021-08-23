هجوم على سمية الخشاب بسبب صورة “خادشة”.. وهي تردّ بسخرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية سمية الخشاب ضجة كبيرة من خلال إعادة طرح منشور لها عبر خاصية “الستوريز”، وتعرضت بسببه للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بعدما ربط الجمهور الأمر بإعلان زواج طليقها الفنان المصري أحمد سعد.

وفسّر بعض المتابعين الصورة بطريقة مثيرة للجدل، وربط الجمهور بينها وبين احتفال سعد بعقد قرانه، لافتين إلى أن الصورة غامضة وتحمل إيحاء خادشاً.

بدورها، سارعت الخشاب للردّ عبر حسابها في “تويتر”، وكتبت: “يعني بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدّش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم”، مع “إيموجي” لوجوه تضحك بسخرية…

وكان النجم أحمد سعد قد فاجأ الجميع السبت الماضي، بإعلان عقد قرانه على مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة استمرت نحو عام من خلال مجموعة من الصور نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.