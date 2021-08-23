نوال الزغبي تزيح الستار عن “عليه إبتسامة”.. صورة عن لبنان الجميل وصيفه الرائع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي كليب أغنيتها الخليجية الجديدة “عليه ابتسامة”، ضمن إطار الخطة التسويقية لألبومها الجديد “عكس الطبيعة” مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية “عليه إبتسامة” من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس و ماسترينج محمد عصمت. وتؤدّي نوال الزغبي الأغنية بإحساس مرهف والكثير من الرومانسية، فتحمل بصوتها مشاعر فائضة من الغزل والحبّ.

واختارت نوال أن تكون خير سفيرة لجمال لبنان في فصل الصيف، إذ تم تصوير العمل تحت إدارة المخرج فادي حداد في منطقة البترون في محافظة الشمال، فنقل فادي من خلاله جمال طبيعة لبنان إلى المشاهدين العرب في مختلف أنحاء العالم.

وتألقت “الزغبي” بإطلالات صيفية مليئة بالألوان والإيجابية، لتعطي صورة عن لبنان الجميل وصيفه الرائع بعيداً عما يمرّ به من أوضاع صعبة.

الجدير ذكره أن أن ألبوم نوال “عكس الطبيعة”، سيتضمن 4 أعمال، وقد صدر منه أغنية “أرقص” الذي تم طرحها في يوليو الماضي واستطاعت أن تُحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، والكليب من إخراج فادي حداد.