الأمير إدوارد يُظهر جانبه الرياضي ويتمنى النجاح لفريق بريطانيا في الألعاب البارالمبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أيام قليلة وتنطلق دورة الألعاب البارالمبية (حدث رياضي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة) طوكيو 2020، وبهذه المناسبة تقدم الأمير “إدوارد” – بصفته الراعي لفريق بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية البارالميبي- بتقديم كلمة تشجيعية لجميع الفرق البريطانية المشاركة في الحدث.

وبحسب موقع “People” من المقرر أن تبدأ دورة الألعاب البارالمبية 2020 في 24 أغسطس وستستمر حتى 5 سبتمبر في طوكيو.

وقد أصدر موقع تويتر الرسمي للعائلة المالكة مقطع فيديو قصيرًا لإيرل ويسيكس الأمير “إدوارد” متمنياً النجاح للرياضيين البريطانيين المتنافسين في دورة الألعاب البارالمبية لعام 2020.

كما شاركت الأمير “إدوارد” شقيقته الأميرة “آن”- اللاعبة الأولمبية السابقة- التي تمنت النجاح لمتنافسات فريق بريطانيا الأولمبية بصفتها رئيسة الاتحاد الأولمبي البريطاني وعضواً في الأولمبياد الدولي.

قال “إدوارد”، 57 سنة: ” أتمنى لكم كل التوفيق”. وفي إشارة إلى بروتوكولات COVID في طوكيو قال: “الآن بينما ستكون أجزاء من التجربة غريبة بعض الشيء – في ظل عدم وجود أي متفرج – آمل ألا ينتقص هذا من الهدف الرئيسي، وهو بالطبع المنافسة”.

وأضاف: “يمكنكم أن تكونوا على يقين من أن عائلتكم وأصدقاءكم ومؤيديكم سيكونون هناك بروحهم، ويتابعونكم جميعًا على الشاشة ويبذلون الكثير من الطاقة لتشجيعكم. نرسل إليكم جميعًا تهنئة كبيرة على اختياركم. لديكم الآن فرصة للتنافس ضد أفضل اللاعبين في العالم، والفوز بالفعل. والأهم من ذلك، نريدكم أن تخرجوا إلى هناك وتحققوا أفضل ما لديكم. انتم مصدر إلهام وفخر للجيل القادم من الرياضيين متحدي الإعاقة”.

وأضاف: “ومهما حدث، أتمنى أن تستمتعوا بتجربة رائعة في اليابان، لأن دورة الألعاب البارالمبية حدثًا فريدًا، وسيحاول اليابانيون بلا شك جعله حدثًا لا يُنسى لكم ولزملائكم المنافسين، لذا استمتعوا باللحظة ومرة أخرى، حظا سعيدا!”.

وأثبتت الفرق البريطانية قوتها في الأولمبياد، حيث احتلت المركز الرابع في جدول الميداليات الأولمبية بإجمالي 65 ميدالية، منها 22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية.

ومع اختتام الألعاب في 8 أغسطس، استخدم الأمير “ويليام” و”كيت ميدلتون” حساب إنستغرام الرسمي للإشادة بالرياضيين البريطانيين وتهنئتهم، كتبا، “يا لها من دورة ألعاب أولمبية رائعة في طوكيو 2020 ،فريق بريطانيا. لقد أظهرتم جميعًا هذه القوة والشغف والتصميم في ظروف صعبة. أنتم فخرللأمة بشكل لا يصدق!”.