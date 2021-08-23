شاهد.. باسم ياخور يكشف عن شخص أطول منه فمن يكون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم السوري باسم ياخور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مازح فيه جمهوره حيث ظهر باسم برفقة شخص أطول منه في الفيديو حيث قال: “دائماً كل طويل وفي اطول منو”.

ونال الفيديو إعجاب متابعي باسم والذين عبروا عن إعجابهم بخفة ظله.

والشخص الذي ظهر في الفيديو هو لاعب نادي الوحدة ومنتخب سورية السابق بكرة السلة “عمر حسينو” والذي يعمل بالجانب الإداري والفني والتعليق الرياضي في الوقت الحالي.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني أنهى باسم تصوير دوره بمسلسل “روز” من تأليف طلال مارديني وإخراج عباس شرف ويشاركه البطولة كل من يارا قاسم، ندين تحسين بيك، طلال مارديني، عبد الرحمن قويدر وآخرين.