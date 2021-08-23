بعد جراحة القولون.. أول ظهور لنضال الشافعي في المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري نضال الشافعي، من داخل المستشفى، بعد إجراء جراحة استئصال جزء من القولون.

وخضع الشافعي لعملية جراحية استمرت 4 ساعات، بعد انفجار القولون نتيجة انفعاله لعدم تنفيذ منتج أحدث أفلامه السينمائية "ميني بار" بوعوده له، وفقاً لبيان مكتبه الإعلامي.



وكشفت زوجة نضال الشافعي، الأحد، تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد ان تعرض لأزمة صحية شديدة بسبب انفجار القولون.

وقالت: "أجرى نضال عملية جراحية لاستئصال جزء من القولون وذلك بعد انفجاره"، مضيفة: "حالته غير مستقرة حالياً وننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الأن لخروجه من المستشفى".

ويشارك نضال الشافعي حالياً في تصوير فيلم "ميني بار"، من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وراندا البحيري، وغيرهم.

وكان آخر أفلامه "زنزانة 7" الذي عُرض في 2020، وهو من تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وميا نصري ومنة فضالي وأحمد التهامي وعبير صبري وإيهاب فهمي.