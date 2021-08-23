بالفيديو.. بلقيس تخاطب كل الوطن العربي بـ5 لهجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك المطربة اليمنية بلقيس فتحي قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحاول دائما اكتشاف جوانب خفية في شخصيتها الفنية، لذا تغني بكل اللهجات العربية، وتتعاون مع كل المدارس اللحنية.

ويرى كثير من النقاد أن أهم عوامل تألق "بلقيس" بجانب حلاوة صوتها، هو ثقتها بنفسها وقدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة، وربما هذا ما دفعها للتلويح بالاعتزال والابتعاد عن الساحة الفنية إذا شعرت بأنه لم يعد لديها جديدا تقدمه للجمهور.



الغريب أن حديث بلقيس عن الاعتزال، يأتي في قمة توهجها وسطوعها، إذ طرحت في الفترة الأخيرة 5 أغاني رائعة ومختلفة اللهجات، وحققت هذه الأعمال نجاحا لافتا للنظر.

وفي هذا التقرير تلقي ”الخليج 365” الضوء على هذه الأغنيات.





جبار

طرحتها "بلقيس" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب في 24 يوليو/تموز الماضي، الأغنية باللهجة اللبنانية، وتم تصويرها في بيروت ومن إخراج إيلي فهد، وكلمات وألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر صباغ.

وحققت هذه الأغنية نسبة مشاهدة عالية بعد طرحها بيوم واحد فقط.





انتهى

الأغنية باللهجة الخليجية، وأطلقتها في 21 يونيو/حزيران الماضي، والكلمات من تأليف مشاري إبراهيم، ووضع اللحن عبدالعزيز الويس، توزيع على المتروك، ماستر صهيب العربي، ومن إخراج دان حداد.

وتقول كلمات الأغنية: "راح ..مفروض أعاني من جراح.. بالعكس أحس بارتياح.. ليته من أول ما بتعد.. انتهى .. لا أحبه .. لا أكرهه".





دبلوماسي

طرحت الفنانة اليمنية أول أغنية لها باللهجة المصرية والتي تحمل اسم "دبلوماسي" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال حمداوي، أما الفيديو كليب فمن إخراج على أبوطالب، ظهرت خلاله بلقيس بشكل جديد، وهي تؤدي حركات استعراضية جريئة.





حالة جديدة

أطلقت بلقيس أغنية بعنوان "حالة جديدة" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب في 3 فبراير/شباط الماضي، من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبدالعزيز الويس، توزيع علي المتروك والإخراج للمخرج والرابر المصري حسام الحسيني.





خاف عليي

الأغنية تنتمي للهجة اللبنانية، وتتناول فيها "بلقيس" قصة إنسانية مؤثرة، وصورتها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني بهاء خداج.