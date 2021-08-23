"فري غاي" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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لوس انجليس: احتفظ فيلم الحركة الكوميدي "Free Guy" المستوحى من عالم ألعاب الفيديو بصدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية بعد عطلة نهاية الأسبوع الثانية لبدء عرضه رغم تراجع إيراداته، إذ بلغت 18,8 مليون دولار، على ما أظهرت أرقام أولية نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويتناول الفيلم بطريقة مبسطة الحدود بين الافتراضي والواقعي، إذ يتمحور على قصة شخصية في لعبة فيديو يؤديها راين رينولدز، تسعى إلى تحديد مصيرها بنفسها، مما يؤدي إلى إحداث خلل في اللعبة التي كان مبتكروها يعتقدون أنها محكمة التصميم.

وانخفضت مداخيل هذا الفيلم الكوميدي العائلي مقارنة بالأسبوع الأول لعرضها، حين حققت حوالى 28 مليون دولار. ومع ذلك رأى الخبراء أن هذه النتائج تبقى قوية في ضوء استمرار إلقاء جائحة كوفيد-19 بظلها على قطاع السينما، وحؤول العاصفة الاستوائية هنري في شمال شرق الولايات المتحدة دون ارتياد قسم من الجمهور دور العرض.

وبلغ المجموع التراكمي لإيرادات الفيلم 112 مليون دولار.

وحل في المركز الثاني فيلم جديد هو "PAW Patrol: The Movie" الذي حقق 13 مليون دولار بين الجمعة والأحد.

ووصفت مجلة "فرايتي" نتائج فيلم الرسوم المتحركة هذا الموجه للأطفال الصغار الذين لا يزالون غير مؤهلين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بـ"المشرّفة" .

ويتناول "باو باترول:ذي موفي" قصة صبي يدعى رايدر ومجموعة جراء شجاعة تساعده في إنقاذ سكان مدينة أدفنتشرفيل من رئيس بلديتها الشرير.

وبقيت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم المغامرات العائلي "Jungle Cruise" من شركة "ديزني" الذي حقق 6,2 ملايين دولار. والفيلم المستوحى من إحدى ألعاب مدن الملاهي التابعة لـ"ديزني" يروي مغامرات الطبيبة ليلي هافتن (تؤدي دورها إميلي بلانت) وشقيقها (جان وايتهال) في غابة الأمازون.

أما شريط الرعب "DON’T BREATHE 2" الذي يتناول جرائم قتل يرتكبها عسكري سابق كفيف، فاستقر في المركز الرابع، محققاً 3,8 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية لعرضه.

وحل خامساً فيلم "ريسبكت" الذي يروي سيرة ملكة موسيقى السول أريثا فرانكلين، بإيرادات بلغت 3,8 ملايين دولار.