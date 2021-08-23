شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة عمل فيلم "200 جنيه" تحتفل بالعرض الخاص بإحدى سينمات أكتوبر .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل غدا الثلاثاء أبطال فيلم "200 جنيه" بالعرض الخاص بأحد سينمات مدينة 6 أكتوبر "داندى مول"، وذلك بحضور معظم أبطاله وعدد من وسائل الإعلام.

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وتخطت أغنية "200 جنيه" التى طرحها النجم أحمد سعد كأغنية دعائية لفيلم "200 جنيه" حاجز 700 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومن المقرر طرحه في السينمات يوم 25 أغسطس الحالي، وهى من كلمات عبد الله حسن وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح.