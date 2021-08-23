شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تطرح أغنيتها الجديدة "لازقة خفاش" وتهديها لــ"مفركشين": فرفشوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة روبي طرح برومو أحدث أغنياتها "لازقة خفاش" عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بعد نجاح أخر أغنياتها "أمك وأبوك"، مؤكدة طرح الأغنية كاملة غدا الساعة 9 مساءا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وأهدتها للمنفصلين، حيث علقت قائلة :"فرفشو يا مفركشين ..استنوا اغنيتى الجديدة لازقة خفاش كامله على قناتى على اليوتيوب بكره الساعه 9".

و تشارك الفنانة روبي في حفل الكينج محمد منير، ضمن حفلات موسم الصيف، المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل 26 أغسطس الجارى، على المسرح الروماني فى مارينا بالساحل الشمالى.

وكانت النجمة روبى، أحيت حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة، فيما أظهر الجمهور تفاعلا كبيرا مع روبى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، وارتدت روبى فستانًا أبيض "ستان" بسيط ظلت تتمايل به على المسرح وهى ترقص وتغنى، ويبدو أن روبى قررت أن تكمل الحفل بشكل مريح فتخلت عن الكعب العالى الذى ظهرت به على المسرح وأكملت الحفل حافية القدمين.

ويعرض لروبي حاليا علي أحد المنصات الإلكترونية مسلسل "شقة ستة" قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.