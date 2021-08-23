شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا تكشف عن كواليس إصابتها بسرطان الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع جاست جيرد، تصريحات النجمة صوفيا فيرجارا، والتي كشفت فيها عن كواليس إصابتها بسرطان الغدة الدرقية، وهي في عمر الـ 28، وذلك خلال لقاء لها مع مؤسسة Stand Up to Cancer لدعم مرضي السرطان.

وقالت فيرجارا، إنها كانت في زيارة روتينية للطبيب واكتشف كتلة في الرقبة، وبعد إجراء الاختبارات تبين أنه ورم سرطاني في الغدة الدرقية، وأوضحت فيرجارا أنها حاولت ألا تفقد أعصابها وألا تصاب بالذعر، وقرأت عن المرض وعن العديد من الأشياء لتبقي صامدة في مواجهة هذا المرض خاصة في سن صغير.

وكشفت فيرجارا عن أنها اضطرت إلى استئصال الغدة الدرقية وتمكنت من الشفاء التام، ولكنها لا تزال تتناول الأدوية للوقاية من قصور الغدة الدرقية، لتؤكد علي ضرورة القيام بالكشف المبكر عن السرطان.

وفي سياق متصل قالت صوفيا فيرجارا عن الشاب المصري مدحت ممدوح المشارك في برنامج America's Got Talent، أنها اندهشت من إمكانية جمعه بين ألوان موسيقية مختلفة غربية وشرقية في قالب واحد بدون الشعور بأى فروق، بالإضافة إلى مهارته في السرعة بإظهار نغمات موسيقية متعددة بسرعة شديدة.

وكان مدحت ممدوح الشاب مصرى قد أبهر لجنة تحكيم البرنامج الأمريكى الشهير America's Got Talent، التي تضم صوفيا فيرجارا، أثناء إبراز موهبته فى الـBeatboxes، فور ظهوره على المسرح وممارسة هوايته والموهبة الذى يتمتع بها مدحت ممدوح اسم الشاب الذى خطف أنظار الجميع ونال إشادة أعضاء لجنة التحكيم بالكامل بمجرد انهاء فقرته، حيث أعلنوا جميعاً عن سعادتهم بما يقدمه.