شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تحتفل بعيد ميلادها الــ 26 رفقة أنور وبيلا حديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية دوا ليبا بعيد ميلادها الــ 26 أمس، حيث أنها من مواليد 22 أغسطس 1995، ونشرت العديد من الصورة عبر حسابها على انستجرام، صورا من احتفالها رفقة عدد من أصدقائها بعيد ميلادها منهم النجمة بيلا وأنور حديد.



دوا ليبا تحتفل بعيد ميلادها

وتعيش دوا ليبا و أنور حديد قصة حب قوية استمرت لأكثر من عام ونصف، ويظهران معا في العديد من الصور والمناسبات، اخرها خلال توجههما لقضاء ليلة فى مطعم " Nobu " الشهير، لتناول وجبه العشاء فى أجواء رومانسية، كما رصد المصورين لحظة خروج الثنائى من المطعم واستقلالهما لسيارتهما الفارهة باللون الأسود .



اصدقاء دوا ليبا



دوا ليبا واصدقائها



بيلا حديد

ومن جانب اخر، تعيش دوا ليبا تعيش مأزق، حيث تتم مقاضاتها بعد أن زُعم أنها وضعت صورة لنفسها على إنستجرام، كان قد التقطها لها مصورون من متتبعي المشاهير، حسبما ذكر الديلي ميل.

ووفقًا لوثائق محكمة أمريكية، تم التقاط صورة للنجمة وهي تقف في طابور في أحد المطارات في فبراير 2019، ثم شاركت الصورة مع معجبيها "دون إذن أو تصريح" من المصور الذي التقط الصورة.



دوا ليبا وانور حديد

وتقول الشركة صاحبة الصور إن ليبا استفادت من الصورة، لأن التفاعل على حسابها على انستجرام يعمل كأداة تسويقية لموسيقاها، وتطالب الشركة بتعويض قدره 150 ألف دولار عن الأضرار التي لحقت بها، كما طلبت محاكمة النجمة بحضور هيئة محلفين.

وتطلب الشركة أيضًا أمرًا يمنع المغنية من ارتكاب المزيد من الانتهاكات للحقوق الأدبية، فضلاً عن تغريمها التكاليف القانونية، ونشرت ليبا الصورة على حسابها على انستجرام في 7 فبراير عام 2019، بعد حوالي أربعة أيام من التقاطها، وكتبت في التعليق "سأعيش تحت قبعات كبيرة منفوشة حتى إشعار آخر".