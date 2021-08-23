شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ينشر صورا جديدة من عقد قرانه ويعلق: "دور دايما على اللي يفرح قلبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الفنان أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسونى، حيث نشر صورا جديدة من الحفل عبر حسابه على انستجرام، علق علق عليها: "دور دايماً علي اللي يفرح قلبك".



احمد سعد

وحصلت الصور على الكثير من التعليقات وتخط الاعجاب بها لــ 3.664 في 25 دقيقة فقط.



احمد سعد من حفل الزفاف



احمد سعد من حفل الزفاف

وجمعت قصة حب بين النجم أحمد سعد وعلياء بسيونى في شهر يوليو العام الماضى، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة، أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.



احمد سعد من حفل الزفاف



احمد سعد من حفل الزفاف



احمد سعد من حفل الزفاف

وكان الثنائي قد طاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.



احمد سعد من حفل الزفاف



احمد سعد من حفل الزفاف

وانتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضا، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى، محمود حافظ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.