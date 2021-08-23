شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي وفرقته يسجلون 10 أغان من "نجوم الظهر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي النجم محمد صبحي من تسجيل 10 أغاني باستديو التكامل من مسرحيته " نجوم الظهر " ، شارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي تقرر افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل علي مسرح " محمد صبحي " بمدينة سنبل ، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان ، ومهندس الصوت محمد جوده ، وتم تسجيل الأغاني باستديو التكامل .



محمد صبحي يسجل 10 اغاني من نجوم الظهر (2)



محمد صبحي يسجل 10 اغاني من نجوم الظهر (1)

" نجوم الظهر " يشارك فيها 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي ، والمسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته " استديو الممثل " هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .



كواليس تسجيل اغاني نجوم الظهر (2)



كواليس تسجيل اغاني نجوم الظهر (3)



كواليس تسجيل اغاني نجوم الظهر (1)

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.



داخل استديو التكامل تسجيل الاغاني (1)