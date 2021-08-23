فيديو| روبي تكشف موعد طرح أحدث أغانيها "لازقة خفاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة روبي عن موعد طرح أحدث أغانيها "لازقة خفاش"، غدًا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشرت روبي مقطع صغير من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"فرفشوا يامفركشين، استنوا أغنيتي الجديدة لازقة خفاش كاملة على قناتي على اليوتيوب، بكرة الساعة 9".

وطرحت روبي، أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "أمك وأبوك"، عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، 2 أغسطس الجاري.

أغنية "أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد حمزة، ميكس وماستر ماهر صلاح، وإنتاج الراشدي للإنتاج.

يذكر أن أخر أعمال روبي أغنية "قلبي بلاستيك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" يوم 31 مايو الماضي، من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح.